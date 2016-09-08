Госдеп подтвердил планы Керри на встречу с Лавровым

Глава американского внешнеполитического ведомства Джон Керри все-таки встретится в Женеве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби.

По его словам, темой встречи, которая состоится 9 сентября, станет обсуждение дальнейших шагов России и Соединенных Штатов по заключению политического соглашения, ведущего к урегулированию сирийского конфликта.

Беседа между главой Госдепа и министром иностранных дел России, отметил Кирби, пройдет «в русле недавних обсуждений Сирии» и будет сконцентрирована «на уменьшении количества насилия, расширении гуманитарного взаимодействия народу страны и движении навстречу политическому соглашению, которое необходимо, чтобы положить конец войне».

Напомним, ранее в МИД РФ заявляли, что Лавров и Керри встретятся в Женеве, чтобы обсудить процесс урегулирования сирийского конфликта, но Госдеп впоследствии отказался подтвердить эти планы.

Сегодня, 8 сентября, Лавров прибыл в Женеву и встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.