Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 сентября 2016, четверг, 23:57
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Тюменские вузы увеличили проходной балл по ЕГЭ
ТРЦ Малахит дает возможность всем желающим воплотить свои оригинальные идеи к школе
ЧП на набережной: пожилые тюменцы на ходу выпали из автобуса
В ТРЦ Малахит научат делать школьные закладки
В Тюмени задержали подозреваемого в краже из автомобиля
Шайка грабителей нападала на проституток и сутенеров
«Бен-Гур» с гламурной бородой и без мотивации
«Евровидение — 2017» могут отдать России
В Тюменской области будут выпускать тару из полипропилена
Российских пенсионеров освободили от платы за капремонт
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
08 сентября 2016, 22:13
банковский сектор Герман Греф Россия Сбербанк Украина

Греф оценил шансы на продажу украинской «дочки» Сбербанка

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
Фото:Шарифулин Валерий, © ТАСС

Глава Сбербанка Герман Греф в беседе с журналистами заявил, что продажа украинской «дочки» российской кредитной организации не планируется, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Сбербанк приводит свой бизнес на территории Украины в «нормальное состояние». Это необходимо, поскольку там «очень тяжелые годы были в экономике».

Греф также выразил надежду на то, что в скором времени будет окончен процесс реструктуризации кредитов украинской «дочки» Сбербанка. Это, как он утверждает, позволит банку стать прибыльным уже в следующем году.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио
Вынос флага России белорусами расценили как индивидуальный протест
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин. Ташкент, июнь 2016
Мирзиёев назначен врио президента Узбекистана
Руслан Соколовский в суде
Суд отпустил из СИЗО игравшего в храме в Pokemon Go видеоблогера
Дмитрий Песков
Песков рассказал о «последнем предложении» Обамы Путину
Фото: kprf.ru
Прожиточный минимум в России вырос на 180 рублей
Архив новостей

Самое читаемое

Здание московской школы №57 в Малом Знаменском переулке
Привычка учиться
Павел Астахов
В Кремле удивились пребыванию Астахова на посту
Строительство «Турецкого потока»
«Турецкий поток» пройдет мимо Болгарии
Директор "Левада-Центра" Лев Гудков
«Происходит медленное удушение независимой науки»
Д. Медведев на встрече со студентами Бурятского университета.
Медведева в Бурятии встретили плакатами с его крылатыми фразами
23:48 Госдеп подтвердил планы Керри на встречу с Лавровым
23:25 Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» в твиттере
23:06 Путин обсудил с Эрдоганом сотрудничество и Сирию
22:48 Цена нефти Brent перевалила за 50 долларов
22:19 Сергей Лавров прибыл в Женеву для встречи с де Мистурой

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Дмитрий Анучин
Дмитрий Анучин
8 сентября 1843 года родился географ и этнограф Дмитрий Анучин
22:13 Греф оценил шансы на продажу украинской «дочки» Сбербанка
22:06 Суд Лондона назначил дату слушаний по украинскому долгу России
21:12 Польская прокуратура обвинила чеченских беженцев в содействии исламистам
20:51 Турецкая армия отбила у террористов четыре сирийских города
20:30 Минобороны РФ назвало причины массового награждения военных
20:22 Путин в Ясной Поляне отведал любимый пирог Льва Толстого
20:17 Клиенты Сбербанка пожаловались на двойное списание средств с карт
19:53 Видео в память о Поле Уокере набрало 2 млрд просмотров на YouTube
19:41 СМИ сообщили о гибели российского моряка из «сирийского экспресса»
19:24 Суд в Екатеринбурге арестовал трех участников драки со стрельбой
19:08 ЕЦБ сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне
18:53 Вынос флага России белорусами расценили как индивидуальный протест
18:44 СМИ узнали о предотвращении теракта в аэропорту Стамбула
18:25 Украинские пограничники пожаловались на опасные маневры российских военных
18:15 В школе на западе Техаса открыли стрельбу
18:11 Следователи взяли с рэпера Птахи подписку о невыезде
18:05 Apple снизила цены на старые iPhone в России
18:04 СМИ рассказали о назначении Путиным руководства УСБ ФСБ
18:02 Либертарианский кандидат в президенты США никогда не слышал про Алеппо
17:48 Олланд высказал свое мнение о ношении хиджаба и буркини во Франции
17:43 Пентагон подписал соглашение о военном сотрудничестве с Украиной
17:26 Представитель Чубайса опроверг слухи о потере дома в Переделках
17:16 В Сирии террористы подбили два турецких танка ракетами «Корнет»
17:07 Путин запретил оборонным предприятиям выпускать сковородки
16:54 Суд отпустил из СИЗО игравшего в храме в Pokemon Go видеоблогера
16:53 Читатели «Полит.ру» заинтересовались программой «Яблока» после выхода iPhone7
16:48 СКР завел новое дело о геноциде в Донбассе
16:35 МПК отозвал у белоруса аккредитацию за вынос российского флага
16:29 Суд в Екатеринбурге не стал арестовывать участника драки со стрельбой
16:14 Россию пригласили выступить на заседании WADA в Глазго
16:13 В Тольятти изобрели тактильные часы
16:09 Астахов не захотел говорить о своей отставке
16:03 В Воронежской области новорожденного назвали Сталиным
15:50 «Калашников» представил новые автоматы
15:32 Организаторы «Евровидения» опровергли лишение Украины права на проведение конкурса
15:30 Охранник «повара Путина» получил условный срок за нападение на сотрудника ФСБ
15:22 Песков прокомментировал обещание Трампа наладить хорошие отношения с Россией
15:14 Бывший премьер-министр Казахстана назначен руководителем спецслужб
14:58 Главред ИА «Фергана»: Мирзиёев – настоящий преемник Каримова
14:52 Попытка ограбления инкассаторов в Москве закончилась неудачей
14:45 Оливер Стоун завершил съемки фильма о Владимире Путине
14:45 Авиатрекер подтвердил подлет трех самолетов США к берегам Крыма
14:26 Цунами создано в лабораторных условиях
14:25 Кремль пообещал не учитывать позицию Украины по выборам в Крыму
14:21 Мирзиёев назначен врио президента Узбекистана
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия Папа Римский Париж пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.