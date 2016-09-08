Греф оценил шансы на продажу украинской «дочки» Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф в беседе с журналистами заявил, что продажа украинской «дочки» российской кредитной организации не планируется, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Сбербанк приводит свой бизнес на территории Украины в «нормальное состояние». Это необходимо, поскольку там «очень тяжелые годы были в экономике».

Греф также выразил надежду на то, что в скором времени будет окончен процесс реструктуризации кредитов украинской «дочки» Сбербанка. Это, как он утверждает, позволит банку стать прибыльным уже в следующем году.