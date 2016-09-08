Охранник «повара Путина» получил условный срок за нападение на сотрудника ФСБ

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил охранника бизнесмена Евгения Пригожина к условному сроку по делу об избиении сотрудника ФСБ, передает «Интерфакс».

Сотруднику охраны Сергею Плащенко назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Подсудимый был признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Защита Плащенко просила суд о прекращении дела за примирением с потерпевшим — сотрудником ФСБ Алексеем Чепижко. Однако потерпевший на прекращение уголовного дела не согласился.

25 мая в Петербурге сотрудники ДПС и ФСБ в ходе совместного рейда по выявлению незаконных спецсигналов попытались остановить кортеж миллиардера Евгения Пригожина, которого СМИ называют «ресторатора Кремля». Обе машины кортежа — бронированный BMW 760 и Nissan Patrol — проигнорировали требование. За ними началась погоня, во время которой машина охраны бизнесмена попыталась оттеснить автомобиль ГИБДД.

Погоня закончилась на площади Трезини, где покинувший салон Евгений Пригожин скрылся в особняк, где находится его офис. К охранникам, которые находились Nissan, присоединилась подмога. Один из телохранителей Пригожина, 28-летний Сергей Плащенко, попытался выбить камеру из рук сотрудника ФСБ, документировавшего задержание. Для их задержания были вызваны бойцы спецназа ФСБ ГРАД. На охранника, поднявшего руку на референта ФСБ, заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Аналитик «Полит.ру» высказал мнение, инцидент с кортежем Евгения Пригожина и последовавшая за этим информационная атака на бизнесмсена, может иметь отношение к глобальной «чистке» внутриполитического пространства России. Ранее Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального провел расследования деятельности Пригожина, в прошлом владельца частного ресторана в Доме правительства. В ФБК пришли к выводу, что в конкурсах за право обслуживания военных городков участвовали фирмы-однодневки, якобы созданные принадлежащим Евгению Пригожину ООО «Мегалайн».