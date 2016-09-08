Олланд высказал свое мнение о ношении хиджаба и буркини во Франции

Президент Франции Франсуа Олланд одобрил ношение традиционного исламского женского головного платка — хиджаба и «мусульманского» купального костюма —буркини, передает телеканал BFMTV.

«Никаких сиюминутных неконституционных законов, пока я остаюсь президентом, приниматься не будет. Это неприемлемо», — заявил 8 сентября Олланд в своей программной речи.

Таким образом французский лидер выразил свое отношение к желанию части французского общества запретить на законодательном уровне ношение различных видов мусульманской одежды.

Ранее суд Ниццы разрешил появляться на городских пляжах в буркини. В свою очередь, Государственный совет Франции приостановил запрет на буркини, принятый в городе Вильнев-Любе, незаконным и нарушающим права человека. С жалобой на запрет обратились две правозащитные организации — Лига прав человека (LDH) и Коллектив против исламофобии (CCIF). Между тем, корсиканский город Сиско в конце августа стал третьим по счету населенным пунктом во Франции, чьи власти официально запретили ношение на общественных пляжах буркини.