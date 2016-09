МПК установил личность вынесшего российский флаг белоруса

Международный паралимпийский комитет (МПК), по всей видимости, установил личность члена белорусской паралимпийской сборной, который вынес российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Об этом написал в своем твиттере журналист Press Association Мэтт МакГихэн.

МакГихэн пишет: «Насколько понимаю, член белорусской команды, ответственный за вынос российского флага, идентифицирован. Флаг конфискован. МПК решает, как действовать».

Understand Belarusian team member responsible for carrying Russia flag has been identified. Flag confiscated. IPC considering how to proceed