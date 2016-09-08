08 сентября 2016, 14:52
Попытка ограбления инкассаторов в Москве закончилась неудачей
На северо-западе Москвы неизвестные совершили вооруженное нападение на инкассаторскую машину, сообщает ТАСС.
По словам источника агентства, нападение было совершено возле дома 2 на Вишневой улице, грабители отобрали у инкассаторов сумки с деньгами и скрылись на поджидавших их «Жигулях».
Между тем источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что попытка ограбления не удалась. Нападавшие не смогли отобрать деньги и скрылись ни с чем.
В Москве для поиска нападавших введен план «Перехват». На месте чрезвычайного происшествия работает оперативная группа, сообщает «Интерфакс».
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