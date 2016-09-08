Попытка ограбления инкассаторов в Москве закончилась неудачей

На северо-западе Москвы неизвестные совершили вооруженное нападение на инкассаторскую машину, сообщает ТАСС.

По словам источника агентства, нападение было совершено возле дома 2 на Вишневой улице, грабители отобрали у инкассаторов сумки с деньгами и скрылись на поджидавших их «Жигулях».

Между тем источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что попытка ограбления не удалась. Нападавшие не смогли отобрать деньги и скрылись ни с чем.

В Москве для поиска нападавших введен план «Перехват». На месте чрезвычайного происшествия работает оперативная группа, сообщает «Интерфакс».