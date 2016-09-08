СМИ допустили участие Индии в альтернативной Паралимпиаде в России

Вице-президент Паралимпийского комитета Индии Гуршаран Сингх сообщил о желании индийских спортсменов приехать на российские альтернативные Паралимпийские игры, открывшиеся 7 сентября в Подмосковье.

«Индия с удовольствием примет участие в альтернативных Паралимпийских играх. Но это произойдет при условии, если Международный паралимпийский комитет не наложит на нас санкции. А в целом мы желаем удачи российскому правительству в организации вышеупомянутых альтернативных игр», - цитируют Сингха «Известия».

Ранее в СМИ обсуждалась возможность участия в альтернативных Паралимпийских играх сборной команды Китая.

Вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин не исключает возможного участия иностранных спортсменов в альтернативных соревнованиях. «Как вы понимаете, такие вопросы решаются на более высоком уровне. <…> Возможно, в ближайшее время появится какая-то информация по этому поводу», - сообщает Смолин.

Напомним, что альтернативные Паралимпийские игры было решено проводить в России после того, как российским спортсменам было отказано принять участие в Паралимпиаде в Рио.