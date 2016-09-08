08 сентября 2016, 11:55
В России началась неофициальная продажа iPhone 7
В России стартовали неофициальные продажи нового смартфона iPhone 7. Пока купить его возможно лишь по предзаказу на некоторых торговых площадках интернета. Официальные продажи начнутся в середине сентября.
Напомним, что американская компания Apple презентовала модель нового iPhone 7 7 сентября в Сан-Франциско.
Теперь смартфон будет оснащен камерой с улучшенными техническими характеристиками, более емким аккумулятором и стереонаушниками.
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