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08 сентября 2016, 11:55
Apple iPhone интернет Россия

В России началась неофициальная продажа iPhone 7

Ночной вид магазина Apple
Ночной вид магазина Apple

В России стартовали неофициальные продажи нового смартфона iPhone 7. Пока купить его возможно лишь по предзаказу на некоторых торговых площадках интернета. Официальные продажи начнутся в середине сентября. 

Напомним, что американская компания Apple презентовала модель нового iPhone 7 7 сентября в Сан-Франциско. 

Теперь смартфон будет оснащен камерой с улучшенными техническими характеристиками, более емким аккумулятором и стереонаушниками.

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