СМИ узнали о предотвращении теракта в аэропорту Стамбула

В турецком аэропорту Ататюрк задержана женщина, которая, предположительно является террористкой-смертницей. Об этом со ссылкой на спецслужбы страны пишет Sabah.

Ведомствам стало известно, что летевшая из Диярбакыра Эбру Фырат собирается совершить подрыв в аэропорту. Меру безопасности сразу же были усилены, женщину задержали. Пока неизвестно, был ли при ней обнаружен пояс смертника.

Издание опубликовало фото, на котором Фырат изображена рядом с лидером запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана Муратом Карайыланом. Его подозревают в совершении нескольких терактов.

Жертвами теракта в ночь на 30 июня в аэропорту в Стамбуле стали 43 человека. Следствие считает, что самоподрывы осуществили граждане России (предположительно, уроженец Дагестана), Киргизии и Узбекистана.