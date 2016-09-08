08 сентября 2016, 18:02
Либертарианский кандидат в президенты США никогда не слышал про Алеппо
Гэри Джонсон, кандидат в президенты США от Либертарианской партии, в интервью MSNBC поинтересовался у журналиста, что такое Алеппо.
«Что бы вы сделали с Алеппо, став президентом?» — спросили его.
«Алеппо… А что это?» — поинтересовался Джонсон.
«Вы шутите?» — удивился журналист.
«Нет».
«Город в Сирии, эпицентр гуманитарного кризиса», — пояснил интервьюер.
«Да, я понял, понял», — ответил Джонсон.
Позже, оправдываясь перед прессой, Джонсон сказал, что принял название за аббревиатуру, к тому же он не может знать название каждого сирийского города.
В настоящее время по результатам общественного мнения Гэри Джонсон имеет 8,6% голосов.
'What is Aleppo?' asks U.S. Libertarian Party candidate Gary Johnson: https://t.co/HsPhrl0ASi pic.twitter.com/KODNkA22If— Reuters Politics (@ReutersPolitics) 8 сентября 2016 г.
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