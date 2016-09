Либертарианский кандидат в президенты США никогда не слышал про Алеппо

Гэри Джонсон, кандидат в президенты США от Либертарианской партии, в интервью MSNBC поинтересовался у журналиста, что такое Алеппо.

«Что бы вы сделали с Алеппо, став президентом?» — спросили его.

«Алеппо… А что это?» — поинтересовался Джонсон.

«Вы шутите?» — удивился журналист.

«Нет».

«Город в Сирии, эпицентр гуманитарного кризиса», — пояснил интервьюер.

«Да, я понял, понял», — ответил Джонсон.

Позже, оправдываясь перед прессой, Джонсон сказал, что принял название за аббревиатуру, к тому же он не может знать название каждого сирийского города.

В настоящее время по результатам общественного мнения Гэри Джонсон имеет 8,6% голосов.

'What is Aleppo?' asks U.S. Libertarian Party candidate Gary Johnson: https://t.co/HsPhrl0ASi pic.twitter.com/KODNkA22If