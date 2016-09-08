Правительство выделило 3,76 млрд рублей на компенсацию взносов на капремонт

Правительство РФ утвердило постановление о распределении 3,76 млрд рублей для компенсации взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов для граждан в возрасте от 70 лет.

Документ предусматривает компенсацию половины выплат для пенсионеров в возрасте от 70 лет и старше. Гражданам от 80 лет и выше, а также семьям, состоящим только из совместно проживающих пенсионеров, полагается 100-процентное возмещение средств.

Субъекты Российской Федерации уже предоставили данные о количестве неработающих граждан в возрасте от 70 лет и выше. Средства на компенсацию были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год.