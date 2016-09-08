08 сентября 2016, 10:33
Путин подписал указ о назначении нового руководителя протокола президента
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Китаева руководителем протокола президента. Документ опубликован кремлевской пресс-службой.
Этим же указом Анна Куликова назначена начальником Управления протокола президента.
Ранее эту должность занимал Китаев, Куликова работала консультантом протокольно-организационного управления президента РФ, сообщает ТАСС.
Бывший глава протокола Владимир Островенко с 12 августа назначен заместителем руководителя администрации Кремля, пишет «Интерфакс».
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