СМИ рассказали об окончательном предложении США по Сирии

Вашингтон ожидает, что Москва в ближайшие дни примет решение по сирийскому вопросу. В рамках саммита G20 в Китае президент США передал своему российскому коллеге «окончательное предложение» по борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом пишет The Washington Post.

Вашингтон призывает к полному прекращению огня на всей территории Сирии, в том числе и вокруг осажденного города Алеппо, а также безопасной устойчивой доставки гуманитарной помощи населению. Также предлагается ведение совместной российско-американской воздушной кампании по позициям террористов.

Между РФ и США достигнута принципиальная договоренность о необходимости прекращения огня в Сирии, однако Россия настаивает на том, чтобы США отделила отряды светской вооруженной оппозиции от террористов.

США заявляют, что борьба против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Сирии и Ираке является приоритетным направлением. В России по-прежнему считают «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России) аффилированным лицом «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России).

Представители администрации президента Обамы отказались уточнить, какие шаги будут предприняты в случае недостижения соглашения с Россией.

Напомним, что в рамках саммита G20 проходили встречи президентов России и США, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джон Керри. Обе встречи не увенчались успехом и соглашение по вопросу Сирии так и не было достигнуто.