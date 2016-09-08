Сергей Лавров прибыл в Женеву для встречи с де Мистурой

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в Женеву, где намеревается встретиться со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

По его словам, переговоры российского министра иностранных дел с де Мистурой уже запланированы.

Ранее в МИД РФ утверждали, что в Женеве состоится также встреча Лаврова с его американским коллегой — главой Госдепартамента США Джоном Керри. Уточнялось, что основной темой обсуждения в ходе их беседы будет урегулирование сирийского конфликта.

Однако в Госдепе эту информацию не подтвердили, сообщив, что у Керри на ближайшее время нет планов, которые можно было бы анонсировать.