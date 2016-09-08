Суд Лондона назначил дату слушаний по украинскому долгу России
Дело по российскому иску о взыскании с Украины долга в размере 3,075 млрд долларов, взятого еще предыдущим руководством страны, будет рассмотрено в Высоком суде Лондона в период с 17 по 20 января, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака.
Чиновник пояснил, что суд принял решение по срокам слушания уже давно, сейчас даты утверждены окончательно и не подлежат изменению.
Ранее сообщалось, что Россия будет ходатайствовать в суде о заморозке украинских активов в счет обеспечения долга — такова обычная практика в подобных случаях.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российская сторона считает украинский долг государственным и намеревается добиваться его возвращения с накопившимися процентами, защищая свои коммерческие интересы.
Иск в Высокий суд Лондона Россия подала 29 июля.
Украина отказывается расплачиваться по кредиту, указывая на нарушения своего законодательства при его оформлении, воссоединение Крыма с Россией и торговые санкции, введенные Москвой в ее отношении.