Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» в твиттере

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин принес извинения журналистке «Новой газеты» Надежде Прусенковой, в адрес которой ранее допустил грубые высказывания. «Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой», — написал Маркин в личный Twitter.

В публикации он признал, что обидел Прусенкову «как женщину и журналиста» несвойственным ему грубым высказыванием.

Напомним, накануне журналистка «Новой газеты» заявила, что обнаружила в книге Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России» существенный фрагмент своей статьи. Речь идет о репортаже из суда по делу об убийстве Анны Политковской.

Маркин обвинил Прусенкову в попытке «раскрутиться» на его имени, а совпадения в тексте объяснил тем, что описания одних и тех же событий разными людьми могут существенно походить друг на друга.