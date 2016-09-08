СМИ узнали о грядущей отставке премьер-министра Казахстана

В правительстве Казахстана ожидается отставка премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«На пятницу назначено расширенное заседание правительства, которое пройдет с участием главы государства. Ожидается, что по его итогам премьер-министр Карим Масимов оставит свой пост»,— сообщил собеседник агентства.

Действующий глава правительства Карим Масимов занимает свою должность со 2 апреля 2014 года. После проведения досрочных президентских выборов с апреля 2015 года он вновь был назначен главой кабинета министров.

До этого он также руководил правительством в 2007-2012 годах.