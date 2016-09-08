08 сентября 2016, 10:23
СМИ узнали о грядущей отставке премьер-министра Казахстана
В правительстве Казахстана ожидается отставка премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«На пятницу назначено расширенное заседание правительства, которое пройдет с участием главы государства. Ожидается, что по его итогам премьер-министр Карим Масимов оставит свой пост»,— сообщил собеседник агентства.
Действующий глава правительства Карим Масимов занимает свою должность со 2 апреля 2014 года. После проведения досрочных президентских выборов с апреля 2015 года он вновь был назначен главой кабинета министров.
До этого он также руководил правительством в 2007-2012 годах.
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