08 сентября 2016, 15:14
Бывший премьер-министр Казахстана назначен руководителем спецслужб
На заседании правительства Казахстана бывший премьер-министр Карим Масимов был назначен на должность председателя Комитета национальной безопасности. Об этом информирует «Интерфакс».
Временно исполняющим обязанности главы правительства указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева назначен первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев.
Ранее сообщалось об отставке Карима Масимова с поста премьер-министра.
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