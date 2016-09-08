Бывший премьер-министр Казахстана назначен руководителем спецслужб

На заседании правительства Казахстана бывший премьер-министр Карим Масимов был назначен на должность председателя Комитета национальной безопасности. Об этом информирует «Интерфакс».

Временно исполняющим обязанности главы правительства указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева назначен первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев.

Ранее сообщалось об отставке Карима Масимова с поста премьер-министра.