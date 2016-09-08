Лукашенко назвал вынос флага России на Паралимпиаде государственной позицией

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эскойнт заявила, что Александр Лукашенко одобрил поступок члена делегации республики на церемонии открытия бразильской Паралимпиады. Об этом она сообщила радиостанции «Говорит Москва».

«Вынос флага во время церемонии открытия — инициатива белорусской делегации. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная, и это в том числе позиция президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими паралимпийцами», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гражданина Белоруссии Андрея Фомочкина героем, пишет Life.ru.

«Позволю себе сделать несколько ремарок не в качестве официального представителя МИД РФ, а просто как человек. У нас сегодня появился герой. Герои могут быть разные, сегодня для нас это человек, который в Рио на открытии Паралимпийских игр достал российский флаг в честь тех, кого подло и бесчеловечно не пустили на Паралимпиаду в Рио. Мы гордимся, что такие люди есть. Этот шаг стоит над политикой. Спасибо большое. И я могу сказать, что для нас это герой», — подчеркнула Захарова, добавив, что такие поступки не забываются.

«Это поступок. Наш спортсмен поступил серьезно, по-товарищески и по-мужски... Если за такие поступки надо отвечать — будем отвечать», — заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик агентству «Р-Спорт». Но отметил, что не готов комментировать произошедшее с точки зрения правил проведения Паралимпийских игр.