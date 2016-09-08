08 сентября 2016, 12:47
Прожиточный минимум в России вырос на 180 рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее величину прожиточного минимума на новом уровне. Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения во II квартале 2016 года составит 9956 рублей.
В сравнении с I кварталом этот показатель вырос на 180 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 10722 рубля, пенсионеров — 8163 рубля, детей — 9861 рубль.
За I квартал 2016 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составлял 10 524 рубля, пенсионеров – 8025 рублей, детей – 9677 рублей.
Напомним, накануне появились новые данные о расходах российских граждан. Согласно результатам исследования, расходы россиян с учетом инфляции оказались ниже значений 2012 года.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое