Прожиточный минимум в России вырос на 180 рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее величину прожиточного минимума на новом уровне. Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения во II квартале 2016 года составит 9956 рублей.

В сравнении с I кварталом этот показатель вырос на 180 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 10722 рубля, пенсионеров — 8163 рубля, детей — 9861 рубль.

За I квартал 2016 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составлял 10 524 рубля, пенсионеров – 8025 рублей, детей – 9677 рублей.

Напомним, накануне появились новые данные о расходах российских граждан. Согласно результатам исследования, расходы россиян с учетом инфляции оказались ниже значений 2012 года.