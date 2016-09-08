Мирзиёев назначен врио президента Узбекистана

На совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев был назначен временно исполняющим обязанности президента страны. Об этом пишет «Интерфакс».

Новый глава страны будет избран в течение трех месяцев.

Напомним, еще до официального объявления о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, СМИ назвали Шавката Мирзиёев один из самых вероятных его преемником.

Источники изданий утверждали, что «его поддерживают как внутри страны, так и за ее пределами».

Отметим, что согласно конституции Узбекистана в случае смерти главы государства его обязанности временно исполняет председатель верхней палаты национального парламента.