08 сентября 2016, 14:21
Мирзиёев назначен врио президента Узбекистана
На совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев был назначен временно исполняющим обязанности президента страны. Об этом пишет «Интерфакс».
Новый глава страны будет избран в течение трех месяцев.
Напомним, еще до официального объявления о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, СМИ назвали Шавката Мирзиёев один из самых вероятных его преемником.
Источники изданий утверждали, что «его поддерживают как внутри страны, так и за ее пределами».
Отметим, что согласно конституции Узбекистана в случае смерти главы государства его обязанности временно исполняет председатель верхней палаты национального парламента.
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