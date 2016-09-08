Вынос флага России белорусами расценили как индивидуальный протест

Паралимпийский комитет Белоруссии не будет наказан за то, что член делегации пронес российский флаг во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро 7 сентября, сообщает ТАСС.

«Речь идет о госте в делегации сборной Белоруссии. Это индивидуальный протест. Мы так его расцениваем, поэтому применили санкции только к этому человеку — отозвали его аккредитацию [на Игры]», — цитирует агентство слова пресс-атташе Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйга Спенса. По словам Спенса, на этом вопрос закрыт.

Представитель МПК добавил, что «политические протесты запрещены на Паралимпийских играх» и если подобные акции продолжатся, то Комитет будет «думать о дальнейших мерах».

Ранее Крейг Спенси сообщил на своей странице в Twitter, что аккредитация члена белорусской сборной Андрея Фомочкина, который вынес российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио, отозвана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг прокомментировал поступок белорусской сборной, назвав его «достойным восхищения». В свою очередь, пресс-секретарь белорусского лидера Александра Лукашенко Наталья Эскойнт заявила, что вынос российского флага во время церемонии открытия был инициативой белорусской делегации. «Тем не менее я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная и это в том числе позиция президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими паралимпийцами», — сказала Эскойнт.