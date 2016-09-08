Пентагон подписал соглашение о военном сотрудничестве с Украиной

Глава Пентагона Эштон Картер и министр обороны Украины Степан Полторак подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере на пятилетний период. Об этом собщает Reuters.

«Это новая страница в истории украины-американских отношений и писать ее мы будем вместе», — подчеркнул глава Минобороны США Эштон Картер.

Бывший командующий центрального командования ВС США Джон Абизаид займет пост старшего военного советника, курирующего сферу военного сотрудничества с Украиной.

На сайте Минобороны Украины говорится, что соглашение поможет армии страны системно развиваться и достичь уровня НАТО.

«Впервые в истории мы подписали документ о сотрудничестве на такой длительный период. Этот документ направлен на поддержку оборонной реформы Украины и позволит реализовывать программы двустороннего сотрудничества, передачи военной техники, материально-технических средств, предоставления услуг и подготовки личного состава», — цитирует пресс-служба ведомства министра обороны Степана Полторака.