Кремль пообещал не учитывать позицию Украины по выборам в Крыму

Крым является территорией Российской Федерации, соответственно, выборы 18 сентября 2016 года там будут проводиться согласно общим для страны правилам. Позиция украинской стороны по данному вопросу учитываться не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Лента.ру».

«В данном случае это решение не будет играть какой-либо роли и никак не будет восприниматься Москвой, потому что Крым - это территория России, и в данном случае это решение мы не сможем признать или принять во внимание», - говорит Песков.

Верховная Рада Украины (ВРУ) призвала иностранные парламенты выступить с заявлениями о нелегитимности результатов выборов в Государственную думу РФ, а также воздержаться от участия в выборах в Крыму в качестве сторонних наблюдателей, сообщает 112.ua.

ВРУ также просит иностранных коллег содействия в предотвращении включения в состав российских парламентских делегаций в парламентских ассамблеях Совета Европы, ОБСЕ, ОЧЭС избранных (по результатам выборов 18 сентября) на территории Крыма депутатов.

Напомним, выборы в Госдуму России пройдут 18 сентября.