Песков восхитился выносом флага России на Паралимпиаде в Рио

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поступок белорусской сборной, которая вынесла российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает РБК.

«Вы знаете, это безусловно, это поступок достоин восхищения. Безусловно, мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступать», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эскойнт ранее сказала, что выход белорусской команды с флагом России — это «позиция государственная, и это в том числе позиция президента страны и президента нашего Паралимпийского комитета».

Вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова отметила, что поступок белорусов она бы отметила Орденом дружбы.

Напомним, во время открытия Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро сборная Белоруссии пронесла российский флаг около четверти круга. Однако после этого флаг был изъят.