Песков прокомментировал сведения о «последних предложениях» Обамы Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не полностью соответствующими действительности сообщения западных СМИ о передаче лидером США «окончательных предложений» по Сирии Владимиру Путину на саммите G20 в Китае. Об этом пишет РБК.

«Действительно, сирийская тема весьма детально обсуждалась двумя президентами, еще более детально она обсуждалась Лавровым и Керри. Там действительно идет речь о неком документе, который, однако, пока не финализирован, потому что оставались некоторые согласованные вопросы, работа продолжается», — сообщил Песков.

Он также рассказал, что по незначительному количеству вопросов пока не достигнут компромисс.