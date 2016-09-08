Песков прокомментировал обещание Трампа наладить хорошие отношения с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил заинтересованность в том, что после победы на президентских выборах в США новый глава будет выстраивать хорошие отношения с коллегами. Песков прокомментировал слова кандидата Дональда Трампа относительно взаимоотношений с Россией. Об этом пишет РБК.

«Мы главным образом, конечно, ориентируемся не на заявления кандидатов, мы ориентируемся все-таки на заявления президента США и поэтому, опять же, главное это то, что будет говорить вновь избранный президент США», - подчеркивает Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что Россия следит за предвыборными обещаниями всех кандидатов на пост президента США, пишут «РИА Новости».

Напомним, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах рассчитывает на «очень, очень хорошие отношения с Путиным и Россией».