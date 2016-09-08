Путин в Ясной Поляне отведал любимый пирог Льва Толстого

Президента России Владимира Путина в ходе встречи с активистами тульской общественности в усадьбе Ясная Поляна угостили пирогом, испеченным по старинному рецепту из поваренной книги супруги писателя Льва Толстого, сообщает РИА Новости.

Встреча с президентом была организована в летней беседке в усадьбе Ясная Поляна. Стол для Владимира Путина накрыли в традициях русского чаепития: пироги, пряники и другие сладости. Как замечает агентство, не хватало только тульского самовара.

«Все натуральное, все из наших хозяйств», — сказал и.о. губернатора Тульской области Алексей Дюмин. В свою очередь, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая рассказала президенту, что на стол гостю подан традиционный «толстовский пирог». «Это специальный рецепт Софьи Андреевны, и это стало символом благополучия», — добавила Екатерина Толстая.

По ее словам, супруга всемирно известного писателя лично готовила ему каждый день, в музее сохранилась ее поваренная книга.

Алексей Дюмин за чашкой чая с Владимиром Путиным поднял вопрос о развитии туризма в области. Он отметил, что пока большинство приезжающих в Тульскую область являются дачниками из соседних областей, в первую очередь, из Москвы и Подмосковья. Однако глава региона убежден, что области есть, чем заинтересовать туристов.