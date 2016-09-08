Бывший украинский посол рассказал о планах Кремля по разделу Белоруссии

Бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что у президента РФ Владимира Путина существует план по разделу республики на отдельные регионы, который якобы давно одобрен. Об этом дипломат заявил в эфире программы «Большое интервью» на украинском телеканале NewsOne.

По словам Безсмертного, в Кремле заготовлен план, согласно которому Белоруссия будет делиться так же, как Украина: Витебск и Минск — это восток, Брест и Гродно — запад. Бывший дипломат считает, что в республике уже нарастает напряжение, однако развитие событий будет зависеть от стоящих во власти людей.

Роман Бессмертный также заявил, что уже много лет президент Белоруссии Александр Лукашенко действует лишь в тех рамках, которые ставит перед ним Москва. По его мнению, сегодня республика рассматривается Кремлем как перевалочный пункт для российского экспорта, поставляемого в Европу в обход санкций.

Как пример он привел экспортные отношения между Белоруссией и Нидерландами. Дипломат отметил, что основным сырьем, которое поставляется из Белоруссии голландцам, являются горюче-смазочные материалы, которые поставляются в республику из РФ, а потом по отработанной схеме экспортируются в Европу, обходя санкции.