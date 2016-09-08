Авиатрекер подтвердил подлет трех самолетов США к берегам Крыма

У границ России на Черном море утром 8 сентября были замечены три американских самолета-разведчика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Flightradar24.com, отслеживающий передвижение военной авиации.

Согласно информации сайта, стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135 вылетел с греческой авиабазы Суда-бей и пролетел над акваторией Черного моря к западу от Крыма. Самолет при этом выполнял длительный полет с дозаправкой в воздухе.

Еще два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon вылетели к российским границам с авиабазы Сигонелла на Сицилии. По информации сайтов, один из самолетов приблизился к главной базе Черноморского флота Севастополю на расстояние менее 70 км.

7 сентября агентство «Интерфакс» со ссылкой на иностранные источники сообщило, что иностранные военные самолеты приблизились к российским границам на Черном море. Так, самолет-разведчик ВВС США RC-135 вылетел с авиабазы в Греции и выполняет длительный полет. Еще два патрульных самолета ВМС США Р-8А Poseidon стартовали с авиабазы на Сицилии. Их маршрут последних пролегал над территориями Болгарии и Греции.