Суд отпустил из СИЗО игравшего в храме в Pokemon Go видеоблогера

Суд в Свердловский области постановил отпустить из СИЗО под домашний арест видеоблогера Руслана Соколовского, снявшего видео о том, как он ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Об этом в четверг в своем твиттере сообщила сотрудник проекта Михаила Ходорковского «Открытая Россия» Полина Немировская.

«Соколовскому запрещено выходить за пределы квартиры, кроме как за медицинской помощью, общаться с участниками, средства связи», – уточнила она.

По информации издания «Новый день», суд прошел в закрытом режиме, как на том настаивал Следственный комитет. Мать Соколовского просила не арестовывать его, поскольку сын является для нее единственным кормильцем.

В свою очередь, адвокаты блогера просили перевести блогера под домашний арест, выплатив за него залог, который взялась внести «Открытая Россия». Защитники также приобщили к своему ходатайству поручительство за молодого человека мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Ранее в Следственном комитете заявили о возможность уголовного преследования Соколовского еще и по статье о незаконном обороте оборудования для негласного получения информации: у блогера нашли «шпионскую» авторучку.