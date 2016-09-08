Польская прокуратура обвинила чеченских беженцев в содействии исламистам

Польская национальная прокуратура предъявила четверым российским гражданам обвинения в участии в преступной группировки и в сборе средств для финансирования деятельности исламистских террористов в Ираке и Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного ведомства.

Обвиняемым, которые, по данным СМИ являются выходцам из Чечни, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 12 лет.

В Национальной прокуратуре Польши уточнили, что речь идет о Зауре Г., Шахмане А., Алви И. и Таусе Г., которые находились на территории Польши на законных основаниях и, по данным следствия, входили в состав подпольной исламистской сети.

По данным властей Польши, данные граждане прибыли из России и подали заявления на получение статуса беженцев. Они совершали преступления на территории нескольких польских городов — Варшавы, Ломжи, Белостока и других.

Польским следователям удалось установить, что мигранты содействовали оказанию медицинской помощи одному из боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Причастные к ИГ люди извлекли пулю мужчине с огнестрельным ранением в грудь и обеспечили ему пребывание в Польше для последующего выздоровления, а потом помогли перебраться в Турцию. Национальная прокуратура Польши также считает, что выходцы из Чечни покупали для исламистов военную оптику, тактические рюкзаки, гарнитуры и другие вещи.