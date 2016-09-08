08 сентября 2016, 16:53
Читатели «Полит.ру» заинтересовались программой «Яблока» после выхода iPhone7
7 сентября компания Apple представила смартфон iPhone 7, а также модель iPhone 7 Plus. Предполагается, что новинка поступит в официальную продажу уже 16 сентября.
В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям поделиться своей реакцией на выход нового iPhone. Большинство респондентов выбрали шуточный вариант ответа.
Итоги опроса:
Изучу программу «Яблока» – 29,9%
Ничего, продолжу пользоваться смартфоном от Samsung – 26%
Старую Nokia ни на что не променяю15,6%
Куплю 6-й айфон, который будет стоить копейки – 11,7%
Уже в очереди на предзаказ – 11,7%
Подожду, чем ответят конкуренты – 3,9%
Куплю модель постарше – 1,3%.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое