Читатели «Полит.ру» заинтересовались программой «Яблока» после выхода iPhone7

7 сентября компания Apple представила смартфон iPhone 7, а также модель iPhone 7 Plus. Предполагается, что новинка поступит в официальную продажу уже 16 сентября.

В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям поделиться своей реакцией на выход нового iPhone. Большинство респондентов выбрали шуточный вариант ответа.

Итоги опроса:

Изучу программу «Яблока» – 29,9%

Ничего, продолжу пользоваться смартфоном от Samsung – 26%

Старую Nokia ни на что не променяю15,6%

Куплю 6-й айфон, который будет стоить копейки – 11,7%

Уже в очереди на предзаказ – 11,7%

Подожду, чем ответят конкуренты – 3,9%

Куплю модель постарше – 1,3%.