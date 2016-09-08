Apple снизила цены на старые iPhone в России

iPhone предыдущих версий упали в цене в России и по всему миру после анонса смартфонов от Apple седьмого поколения, пишет «Российская газета».

Теперь в официальном интернет-магазине Apple в России, как и в других странах мира, модели iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE можно приобрести по сниженной цене. Самым дешевым смартфоном из прошлой линейки является iPhone SE, стоимость 16-гигабайтной версии которого теперь составляет 34990 рублей (64-гигабайтная стоит 39990 рублей).

В свою очередь, 32-гигабайтную версию смартфона iPhone 6s теперь можно купить за 47990 рублей (ранее 16-гигабайтная версия продавалась за 56990 рублей). Официальные дилеры также предлагают 128-гигабайтную модификацию стоимостью 56990 рублей.

Aмериканская компания Apple презентовала модель нового iPhone 7 7 сентября в Сан-Франциско. Теперь смартфон будет оснащен камерой с улучшенными техническими характеристиками, более емким аккумулятором и видоизмененными стереонаушниками.

Ранее стало известно, что в России стартовали неофициальные продажи нового смартфона iPhone 7. Пока купить его возможно лишь по предзаказу на некоторых торговых площадках в интернете. Официальные продажи начнутся в середине сентября.