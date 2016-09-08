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08 сентября 2016, 12:50
астрономия

В Млечном пути открыли древнейшее звездное скопление

Terzan 5
Terzan 5
ESO

Международная группа астрономов, используя Очень Большой Телескоп, открыла в Млечном Пути реликтовый объект, сохранившийся с самой ранней эпохи существования нашей Галактики, сообщается в пресс-релизе Европейской южной обсерватории. Данная звездная система, напоминающая шаровое скопление, содержит звезды, очень отличающиеся друг от друга по возрасту, некоторые из которых необыкновенно схожи с самыми древними светилами Млечного Пути.

Объект Terzan 5, находящийся на расстоянии в 19 000 световых лет от Земли в созвездии Стрельца, в течение сорока с лишним лет с момента его открытия классифицировался как шаровое скопление. Теперь группа астрономов во главе с Франческо Ферраро (Francesco Ferraro) из университета Болоньи выяснила, что скопление Terzan 5 ни на одно из известных шаровых скоплений не похоже.

Группа проанализировала данные, полученные с приемником Multi-conjugate Adaptive Optics Demonstrator на Очень Большом Телескопе, а также наблюдения, выполненные на ряде других наземных и космических телескопов, и получила убедительные доказательства того, что в скоплении Terzan 5 имеются два совершенно разных типа звезд, не только отличающихся своим химическим составом, но и разделенных по возрасту промежутком примерно в семь миллиардов лет. Возраст двух зарегистрированных звездных населений составляет 12 и 4,5 миллиардов лет.

Все это говорит о том, что процесс звездообразования в Terzan 5 не был непрерывным, а происходил в виде двух вспышек. «Для этого было необходимо, чтобы в первичном скоплении Terzan 5 имелось много газа – достаточно много для появления второго поколения звезд. Первоначальная масса скопления оценивается как минимум в 100 миллионов Солнц», – объясняет Давид Массари (Davide Massari), соавтор работы из института INAF (Италия) и Гронингенского университета (Нидерланды).

Столь необычные свойства сделали Terzan 5 идеальным кандидатом в «ископаемые» свидетели первых дней Млечного Пути. Согласно современным теориям образования галактик взаимодействие между гигантскими облаками, состоящими из газа и звезд, процессы их слияния и рассиевания привели к образованию первичного «балджа» Млечного Пути. «Мы думаем, что какие-то остатки этих газовых масс могли остаться относительно неразрушенными и сохранились в Галактике до наших дней», – говорит Франческо Ферраро.

Свойства Terzan 5 необычны для шаровых скоплений, однако, они очень близки свойствам звездного населения галактического балджа, центральной области Млечного Пути, плотно заполненной звездами. Это сходство и может указывать на реликтовую природу Terzan 5, на то, что этот объект представляет собой в законсервированном виде один из самых ранних «строительных блоков» нашей Галактики. Такое предположение усиливается еще и оценкой исходной массы Terzan 5, необходимой для того, чтобы в скоплении могло образоваться два звездных населения. Эта масса близка к массе гигантского облака, из которых, как считается, примерно 12 миллиардов лет назад и образовался галактический балдж. Скоплению Terzan 5 каким-то образом удалось сохраниться, избежать разрушения за миллиарды лет, и донести до нас информацию о далеком прошлом Галактики.

Результаты исследования опубликовал The Astrophysical Journal.

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