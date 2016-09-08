Цунами создано в лабораторных условиях

В Центре гидравлических исследований (HR Wallingford) в британском Воллингфорде ученые впервые искусственно создали цунами. Их эксперименты помогут лучше установить закономерности зарождения катастрофических волн и улучшить защиту морских побережий.

С 2004 года в мире случилось пять крупных цунами, которые унесли жизни не менее 300 тысяч человек. С продолжающимся ростом городов в приморских зонах риски многократно возрастают. Но ученым не хватает данных для оптимального проектирования строений и защитных сооружений, которые могли бы противостоять цунами. Как правило, когда катастрофа случается, все научные приборы, которые должны собирать ценную информацию, оказываются разрушены.

Поэтому в Великобритании решили создавать мини-цунами в лабораторных условиях. Опыт проводится в особом бассейне длиной 70-метровой длины. Построенный учеными симулятор цунами способен точно воспроизвести форму волны настоящего океанского цунами в масштабе 1 к 50. Волна возникает из-за действия мощного насоса, который сначала откачивает большой объем воды, а затем отправляет ее обратно в бассейн. В результате ученым удается получить небольшое цунами, которое начинается с резкого оттока воды от берега и осушения дна, а потом перерастает в высокую волну, обрушивающуюся на берег. По такому сценарию происходили катастрофические цунами 2004 года в Индийском океане и 2011 года у берегов Японии.

Профессор Тициана Розетто (Tiziana Rossetto) из Университетского колледжа Лондона, руководящая проектом, говорит, что исследовательский центр в Воллингфорде стал единственным научным учреждением, где возможно генерировать такие волны. Розетто планирует экспериментально определить типы прибрежной застройки, максимально устойчивые к действию цунами. Побывав в Шри-Ланке и Таиланде после цунами 2004 года, она заметила, что некоторые кварталы на побережье остаются целыми, тогда как по соседству все здания оказываются разрушенными. Теперь цель ученых выяснить, чем обусловлена эта разница.

Важным отличием нового симулятора цунами стала способность воздушного насоса генерировать длинные волны. В предшествовавших проектах, где мини-цунами вызывали, используя лопасти или сбрасывая в воду бетонные блоки, возникали только непродолжительные волны, тогда как в реальности волна может идти долго. В Японии 2011 года волна непрерывно обрушивалась на сушу в течение 28 минут, а в Таиланде в 2004 году – 20 минут.

Особое внимание ученые уделяют моделированию малоисследованных ситуаций, когда волна разрушает защитные сооружения. «Мы работаем, чтобы дать инженерам, которые проектируют здания, дамбы, атомные электростанции, представление о том, какими силами обладает цунами. Мы также хотим использовать полученные данные для совершенствования процедур эвакуации», – говорит участник проекта Дэвид МакГоверн (David McGovern). Уже первые эксперименты показали, что воздействие цунами может распространяться значительно дальше вглубь берега, чем предполагалось ранее.