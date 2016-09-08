СК провел обыски в московской квартире рэпера Птахи

В Москве следователи проводят обыск в квартире рэпера Птахи (Давида Нуриева) в рамках уголовного дела об экстремизме, сообщает Life.

По информации телеканала, решение о возбуждении дела против музыканта было принято после проведения проверки по материалам одного из его концертов Птахи в московском рок-клубе «16 тонн». Во время выступления рэп-исполнитель прямо со сцены высказал оскорбления в адрес участников движения «Антидилер», борющегося с распространителями наркотиков.

«Движение "Антидилер" написало заявление о том, что рэпер Птаха негативно высказался в их сторону, обыски проходят в рамках этого заявления. Какие именно слова побудили движение написать заявление, нам пока неизвестно», — рассказал адвокат журналистам музыканта Дмитрий Динзе.

Ранее сообщалось, что Нуриева подозревают по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Птаха (второй сценический псевдоним — Зануда) получил известность благодаря участию в рэп-группе Centr, которая в 2000-х годах была одной из самых известных представительниц этого музыкального направления в России. Кроме того, Нуриев активно занимается сольной карьерой.