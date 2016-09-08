Следователи взяли с рэпера Птахи подписку о невыезде

Следователи взяли подписку о невыезде с рэпера Птахи (Давида Нуриева), подозреваемого в экстремизме. Об этом сообщается на сайте правозащитной группы «Агора».

«На допросе мой подзащитный отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции», — рассказал адвокат Нуриева Ильнур Шарапов.

Ранее стало известно, что Москве следователи провели обыск в квартире рэпера Птахи в рамках уголовного дела об экстремизме. Как сообщали СМИ, решение о возбуждении дела против музыканта было принято после проведения проверки по материалам одного из его концертов в московском рок-клубе «16 тонн». Во время выступления рэп-исполнитель прямо со сцены высказал оскорбления в адрес участников движения «Антидилер», борющегося с распространителями наркотиков.

Давида Нуриева подозревают по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.