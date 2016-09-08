Путин запретил оборонным предприятиям выпускать сковородки

На совещании о развитии потенциала по развитию потенциала оборонно-промышленного комплекса (ОПК) президент России Владимир Путин запретил подобным предприятиям выпускать товары широкого потребления, сообщает пресс-служба Кремля.

«Работу нужно вести, ориентируясь на потребности передовых наукоемких отраслей», - заявил он. Он подчеркнул, что «выпускать на этом оборудовании сковородки недопустимо».

В начале июля вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил ОПК осваивать выпуск медицинской техники, напомнив,что за последние 25 лет российская медицинская промышленность «утратила главенствующее положение».

«Закупка значительной части медицинской техники и изделий медицинского назначения за рубежом оборачивается для нас существенными потерями на налогах, сокращением занятости населения», — отмечал он.