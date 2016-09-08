Путин обсудил с Эрдоганом сотрудничество и Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов — в частности, дальшейнее развитие двустороннего сотрудничества между странами и урегулирование сирийского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств «условились продолжить активные контакты по различным линиям с целью координации усилий по содействию сирийскому регулированию», говорится в сообщении.

Напомним, личная встреча Путина с Эрдоганом состоялась 3 сентября в ходе саммита «большой двадцатки» в китайском городе Ханчжоу. Турецкий президент выразил россйискому коллеге благодарность за решение возобновить чартерное авиасообщение между двумя странами, приостановленное после того, как ВВС Турции сбили бомбардировщик ВКС РФ у сирийской границы.