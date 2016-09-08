Выходцы из России устроили митинг перед офисом WADA в Канаде

Выходцы из России попытались передать в офис Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале свою петицию. В ней в ответ на отстранение спортсменов РФ от игр в Рио-де-Жанейро требуют реформирования агентства, сообщает «Первый канал».

Собравшиеся протестовали против решения WADA, которое, по их мнению, «нарушает не только принципы олимпийского движения, но и элементарные права человека». По мнению демонстрантов, пострадали спортсмены, которые никогда не были замечены в употреблении допинга.

«Всемирное антидопинговое агентство должно быть реформировано с тем, чтобы его деятельность была прозрачной и соответствовала его первоначальному мандату: выявлять конкретные случаи нарушения спортсменами антидопинговой политики олимпийского движения», - требовали митингующие.

Российские спортсмены были отстранена от игр в Рио по результатам доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Согласно заключению Макларена, российские власти покрывали факты применения допинга спортсменами.