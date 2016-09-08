Минобороны РФ назвало причины массового награждения военных

Российское оборонное ведомство на своей странице в Facebook прокомментировало доклад Bellingcat о количестве военных-участников конфликта в Донбассе, которое авторы документа вычислили по числу медалей, врученных в России с середины 2014 года.

В Минобороны пояснили, что в период с 2014-го по 2016 годы количество награжденных военнослужащих относительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами из-за «роста интенсивности внезапных проверок боеготовности войск и других мероприятий боевой подготовки в армии и на флоте».

Кроме того, в оборонном ведомстве обосновали рост числа наград успешным «выполнением мероприятий обеспечения безопасности XXII Олимпийских зимних игр в Сочи» и проведением контртеррористических операций в Северо-Кавказском федеральном округе.

Доклад Bellingcat оборонное ведомство охарактеризовало как «антироссийский пропагандистский материал», авторы которого «безбожно врут и передергивают», а также пытаются «натянуть» требуемый результат «мозаикой лжестатистики и цитирования "официальных" данных».

В данном докладе говорится, что с учетом количества награждений медалями четырех типов, включая «За боевые отличия», с середины 2014 года по нынешнее время в конфликте на востоке Украины принимали участие «намного больше 10 тысяч российских военных». Авторы материала утверждают, что медаль «За боевые отличия» вручается только тем, кто проявил себя в боях.