Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 сентября 2016, четверг, 11:57
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

МИД России: вопрос об отмене виз для Турции пока не стоит
В Донбассе стало спокойнее, но о разведении сил сторон не договорились
Российские Су-27 перепугали воздушную разведку США
Лето. Самое время устроиться на работу
По заданию «Народного телефона». Удовлетворительное состояние дырявой крыши
Идеи новаторов работают
На год – в школу жизни
Ксения Собчак подтвердила свою беременность
Косари против сорняков
Дождь нам в помощь
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
08 сентября 2016, 11:50
взятка Коми следствие

Экс-замглавы правительства Коми дал показания против топ-менеджеров «Реновы»

Фигурант дела об организации преступного сообщества, в котором обвиняется экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, экс-заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов, курировавший, в частности, энергетику, дал показания на топ-менеджеров «Т Плюс», входящей в группу компаний «Ренова». Об этом пишет ТАСС.

На их основании Сыктывкарский суд санкционировал арест генерального директора ПАО «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика. Оба подозреваются в даче взятки бывшему руководству республики Коми размером более 800 млн рублей. Бывший руководитель «Вымпелкома» Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск.

«Суду представлено достаточно материалов о причастности Ольховика к совершению преступления (даче взятки в особо крупном размере, ч.5 ст. 291 УК РФ), в том числе показания Ромаданова, изобличающие Ольховика, который являлся гендиректором ЗАО "КЭС" с декабря 2010 по сентябрь 2014 года. Взятки должностным лицам Республики Коми имели место в Сыктывкаре и в Москве с 2007 по 2014 год», — сказал судья Александр Шадлов.

Судья Надежда Сарвилина сообщила агентству, что Ромаданов дал показания и против гендиректора «Т Плюс» Бориса Вайнзихера.

Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель службы по тарифам республики Коми Илья Перваков, согласился сотрудничать со следствием, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре республики.

Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве накануне инициирования уголовного преследования руководства ЗАО «КЭС».

На сайте прокуратуры Коми также сообщается, что взятка размером 800 мл рублей была получена за попустительство высших чинов республики. По данным прокуратуры ЗАО «КЭС» на протяжении многих лет не вкладывало средства в модернизацию объектов энергоснабжения Воркуты. Ветхие сети систем жизнеобеспечения эксплуатировались с 18-проценной потерей тепла.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио
Российские паралимпийцы предложили наградить белорусов
Барак Обама и Владимир Путин
СМИ рассказали об окончательном предложении США по Сирии
Махмуд Аббас
Израильские СМИ назвали главу Палестины агентом КГБ
Овик Абраамян
Премьер-министр Армении Абраамян подал в отставку
Сергей Лазарев на Eurovision-2016
СМИ анонсировали проведение «Евровидения-2017» в России вместо Украины
Архив новостей

Самое читаемое

Здание московской школы №57 в Малом Знаменском переулке
Привычка учиться
Павел Астахов
В Кремле удивились пребыванию Астахова на посту
Строительство «Турецкого потока»
«Турецкий поток» пройдет мимо Болгарии
Директор "Левада-Центра" Лев Гудков
«Происходит медленное удушение независимой науки»
Д. Медведев на встрече со студентами Бурятского университета.
Медведева в Бурятии встретили плакатами с его крылатыми фразами
11:57 Экспертиза «Полит.ру»: Исход проверки «Мемориала» фактически предрешен
11:55 В России началась неофициальная продажа iPhone 7
11:51 СК провел обыски в московской квартире рэпера Птахи
11:51 Технология indoor навигации от резидента «Сколково» продана в США
11:50 Экс-замглавы правительства Коми дал показания против топ-менеджеров «Реновы»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Дмитрий Анучин
Дмитрий Анучин
8 сентября 1843 года родился географ и этнограф Дмитрий Анучин
11:38 Премьер-министр Армении Абраамян подал в отставку
11:26 Израильские СМИ назвали главу Палестины агентом КГБ
11:18 Российские паралимпийцы предложили наградить белорусов
11:06 В Калужской области пройдет праздник в честь 536-летия Стояния на Угре
10:48 Кремль заверил в отсутствии политической подоплеки в решении по «Левада-центру»
10:33 Путин подписал указ о назначении нового руководителя протокола президента
10:23 СМИ узнали о грядущей отставке премьер-министра Казахстана
10:23 СМИ рассказали об окончательном предложении США по Сирии
10:02 СМИ сообщили о запуске Apple Pay в России
09:46 Трамп пообещал наладить «очень хорошие» отношения с Россией
09:39 Выходцы из России устроили митинг перед офисом WADA в Канаде
09:31 Думские партии решили организовать собственную видеофиксацию на выборах
09:14 В Кремле отвергли снижение рейтинга ЕР
08:50 МПК установил личность вынесшего российский флаг белоруса
08:23 СМИ анонсировали проведение «Евровидения-2017» в России вместо Украины
07:44 Белорусы пронесли российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио
00:47 Симферопольский аэропорт отложил около 20 авиарейсов из-за военных учений
00:16 Столтенберг обосновал появление батальонов НАТО в Прибалтике и Польше
00:04 Россия и Египет согласовали план аудита каирского аэропорта
07.09 23:55 «Полит.ру» проводит опрос о новом айфоне
07.09 23:52 Сайт «Левада центра» восстановился после очередного сбоя
07.09 23:11 Украинские пограничники обвинили Россию в «опасных маневрах»
07.09 22:42 СМИ сообщили о скорой смене главы Рособоронэкспорта
07.09 22:11 Госдеп отказался анонсировать встречу Лаврова и Керри
07.09 21:47 СМИ узнали дату начала продажи нового iPhone
07.09 21:33 Медведев пообщался с Обамой на Восточно-Азиатском саммите
07.09 21:04 Журналист «Новой газеты» нашла в книге Маркина свою статью
07.09 21:04 Apple Watch включатся в охоту за покемонами
07.09 20:48 Глава «Левада-центра» счел невозможным отказаться от зарубежных контрактов
07.09 20:44 Пентагон обвинил Россию в посягательстве на светлое будущее
07.09 20:21 Apple представила iPhone 7
07.09 20:13 Грозовский доставлен в Москву
07.09 20:09 Лавров выразил Керри возмущение новыми санкциями США
07.09 19:38 Кубанский пограничник погиб в Азовском море
07.09 19:33 На рэпера Птаху завели дело о возбуждении ненависти
07.09 19:18 Сайт «Левада-центра» отключили
07.09 19:04 Минобрнауки предложило усложнить процедуру лишения ученых степеней
07.09 18:54 Двух топ-менеджеров компаний Вексельберга взяли под арест
07.09 18:49 Адвокат Гайзера опроверг его показания по делу «Реновы»
07.09 18:44 Ваенга извинилась перед пользователями соцсетей за езду своего водителя
07.09 18:28 Шамсуаров не признал вину за гонку на «Гелендвагене»
07.09 18:20 РПЦ не усмотрело повода для лишения Грозовского сана священника
07.09 18:12 Эстония и Польша предложили ввести «военный шенген»
07.09 18:06 Росприроднадзор взялся за проверку загрязнения реки в Норильске
07.09 17:57 Источники сообщили о начале дела «Реновы» из-за показаний Гайзера
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия Папа Римский Париж пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.