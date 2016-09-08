Экс-замглавы правительства Коми дал показания против топ-менеджеров «Реновы»

Фигурант дела об организации преступного сообщества, в котором обвиняется экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, экс-заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов, курировавший, в частности, энергетику, дал показания на топ-менеджеров «Т Плюс», входящей в группу компаний «Ренова». Об этом пишет ТАСС.

На их основании Сыктывкарский суд санкционировал арест генерального директора ПАО «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика. Оба подозреваются в даче взятки бывшему руководству республики Коми размером более 800 млн рублей. Бывший руководитель «Вымпелкома» Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск.

«Суду представлено достаточно материалов о причастности Ольховика к совершению преступления (даче взятки в особо крупном размере, ч.5 ст. 291 УК РФ), в том числе показания Ромаданова, изобличающие Ольховика, который являлся гендиректором ЗАО "КЭС" с декабря 2010 по сентябрь 2014 года. Взятки должностным лицам Республики Коми имели место в Сыктывкаре и в Москве с 2007 по 2014 год», — сказал судья Александр Шадлов.

Судья Надежда Сарвилина сообщила агентству, что Ромаданов дал показания и против гендиректора «Т Плюс» Бориса Вайнзихера.

Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель службы по тарифам республики Коми Илья Перваков, согласился сотрудничать со следствием, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре республики.

Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве накануне инициирования уголовного преследования руководства ЗАО «КЭС».

На сайте прокуратуры Коми также сообщается, что взятка размером 800 мл рублей была получена за попустительство высших чинов республики. По данным прокуратуры ЗАО «КЭС» на протяжении многих лет не вкладывало средства в модернизацию объектов энергоснабжения Воркуты. Ветхие сети систем жизнеобеспечения эксплуатировались с 18-проценной потерей тепла.