СМИ сообщили о гибели российского моряка из «сирийского экспресса»

В порту Севастополя при швартовке морского сухогруза «Волгода-50», который несколько раз доставлял в Сирию военные грузы по линии «сирийского экспресса», погиб российский моряк Иван Людоговский, сообщает «Газета.ру».

Смерть молодого человека была зарегистрирована еще в январе 2016 года, однако в официальный список погибших в сирийской кампании он так и не попал.

По данным издания, Иван Людоговский заключил контракт с войсковой частью осенью 2015 года. В армию он решил вернуться из-за того, что не мог найти работу на «гражданке». На «Вологде-50» он четыре раза совершал рейсы к берегам Сирии.

Согласно официальной версии, 14 января 2016 года примерно в 18:00 при швартовке сухогруза сломался проржавевший роульс — ролик, который уменьшает трение троса. Людоговского ударило соскочившим тросом по голове. Раненого моряка доставили в горбольницу №1 в Севастополе, где он скончался спустя пять дней.

Мать погибшего военного Лидия Людоговская рассказала журналистам, что ее сына не хотели определять в военный госпиталь, так как он «гражданский специалист».

«Сириийский экспресс» — сложившееся в российских СМИ название для регулярных походов российских десантных кораблей в Сирию через Средиземное море. Целью этих походов, согласно наиболее распространенной версии, является поставка вооружений и боеприпасов для правительственной армии Сирии.