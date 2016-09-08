Клиенты Сбербанка пожаловались на двойное списание средств с карт

Ряд клиентов Сбербанка накануне и сегодня, 7-8 сентября, отметили «некорректные повторные списания денежных средств» со своих счетов по пластиковым картам, сообщает РБК со ссылкой на одного из них. По словам источника, в среду днем с его карт таким образом ушло 7 тысяч рублей вместо 3,5 тысячи.

Клиент Сбербанка поясняет, что с одной из его карт автоматически списалось 7 тысяч рублей, затребованных Федеральной службой судебных приставов, однако при этом банк произвел списание на такую же сумму со второй его карты — уже неправомерно.

Жалобы на двойное списание средств появились и в группе клиентов Сбербанка в социальной сети «ВКонтакте». В частности, один из держателей карты банка рассказывает, что с его счета дважды списали стоимость покупки в магазине.

В колл-центре Сбербанка подтвердили, что сбои действительно имели место «по некоторым картам». По словам представителя кредитной организации, в настоящее время ее специалисты «делают все необходимое для автоматического восстановления баланса». Кроме того, в колл-центре отметили, что речь идет о незначительном количестве случаев.