В школе на западе Техаса открыли стрельбу

В американском городе Алпайн на западе штата Техаса открыли стрельбу в школе, сообщает CNN.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, его состояние не уточняется. Из здания школы, где произошла стрельба, эвакуировали всех учеников. Все остальные школы в Алпайне закрыты.

Источники в полиции сообщили об объявлении в розыск двоих подозреваемых. Другие подробности пока не сообщаются.