Технология indoor навигации от резидента «Сколково» продана в США

Российская компания SPIRIT, мировой лидер в области разработки и лицензирования программных движков для передачи голоса и видео по IP-сетям, объявила о продаже всех прав интеллектуальной собственности на патенты и программный продукт для позиционирования людей и роботов внутри помещений (indoor navigation). Покупателем технологии выступила публичная технологическая компания с головным офисом в Калифорнии, которая входит в тройку мировых лидеров в своем рыночном сегменте.

«Надежная и точная indoor навигация так же важна внутри помещений, как GPS и ГЛОНАСС на улице, – подчеркивает Андрей Свириденко, основатель и председатель правления SPIRIT. – Спутниковый сигнал под крышу не проходит, а WiFi дает точность позиционирования хуже 30 метров, поэтому для решения этой задачи нужны принципиально другие технологии. Сделка в США совершена нами по мировым ценам, без скидки на Россию, при помощи калифорнийских инвест-банкиров и юристов, несмотря на санкции».

По словам Андрея Свириденко, крупные компании в России не проявили интереса к разработке, а полученные от продажи деньги инвестируются в «следующую инновацию мирового класса».

Технологию, надежно решающую задачу навигации внутри помещений, разработала российская компания SPIRIT Navigation, являющаяся резидентом «Сколково» и входящая в группу компаний SPIRIT. Сама SPIRIT проинвестировала в Navigation около 30 миллионов рублей и в 2013 году привлекла грант от «Сколково» в 30 миллионов рублей.

По прогнозам Google, рынок indoor навигации, исчисляемый миллиардами долларов, в скором времени обгонит рынок GPS. Интерес к разработкам отмечает и Алексей Беляков, Исполнительный директор кластера космических технологий и телекоммуникаций: «Технологии, связанные с indoor навигацией, сейчас пользуются популярностью у инвесторов. Мы поддержали SPIRIT, поскольку подход, предложенный именно этой компанией, не требует создания дополнительной инфраструктуры в виде маячков. Это значительно упрощает внедрение технологии SPIRIT в торговых центрах».

Технология indoor навигации разрабатывалась усилиями 10 программистов SPIRIT Navigation в течение двух лет, причем разработчики владели 25% компании. Она построена на основе Sensor Fusion с использованием данных сенсоров смартфона: гироскопа, акселерометра, магнитометра, барометра, радиосенсоров WiFi/BT и радио-магнитного картографирования помещения.

Несомненным преимуществом является то, что технология не требует какой-либо дополнительной инфраструктуры (т.е. надежно работает без WiFi и маяков iBeacons), реализована как программный продукт для мобильных устройств, работающих под iOS и Android, и обеспечивает точность позиционирования внутри помещения 1 метр.

В целом, решения indoor positioning необходимы для развития рынка интернета вещей (IoT), для навигации в торговых центрах, офисах, на парковках, складах, в музеях, аэропортах, вокзалах, для экстренных служб спасения в чрезвычайных ситуациях: точность и надежность навигации внутри помещений спасает жизни.

У проданной разработки большое будущее: по данным Opus Research, indoor навигация станет новым шагом на рынке sales-акций внутри помещений – $10 млрд к 2018 году, ABI Research прогнозирует рост рынка гео-рекламы ($13 млрд в год к 2018).

Точность и надежность технологии SPIRIT признана на международном рынке, и продуктами компании пользуется более миллиарда человек в 100 странах мира. Кроме того, программные продукты SPIRIT лицензированы и/или стоят внутри популярных потребительских продуктов Apple, Adobe, ARM, AT&T, Avaya, Blizzard, BroadSoft, BT, China Mobile, Dialogic, Ericsson, HP, HTC, Huawei, Korea Telecom, Kyocera, LG U+, Mitel, Microsoft, NEC, Oracle, Polycom, Reliance, Samsung, Skype, Texas Instruments, Toshiba, Viber, ZTE и более 250 других мировых технологических лидеров.