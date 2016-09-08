СКР завел новое дело о геноциде в Донбассе

Следственный комитет России продолжает расследование общей группы уголовных дел о совершении органами власти Украины преступлений против безопасности населения страны. На официальном сайте СК РФ появилась информация об открытии нового уголовного дела по факту геноцида русскоязычного населения Украины.

Фигурантами этого дела выступают должностные лица силовых структур Украины. По версии следствия, представители руководящего состава Минобороны и Нацгвардии Украины отдавали приказы подчиненным на применение тяжелых видов оружия в Донбассе.

В результате действий военнослужащих погибло около 10 человек, 110 человек было ранено. Среди пострадавших были несовершеннолетние. Также было разрушено не меняя 279 зданий.

В рамках этих уголовных дел проводятся следственные мероприятия.

Также, по данным СК России, на действия высшего руководства Украины подано 2722 жалобы в Европейский суд по правам человека. Пострадавшие требуют компенсацию в общей сумме более 120 млн евро.