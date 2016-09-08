В Воронежской области новорожденного назвали Сталиным

В Воронежской области родители назвали новорожденного ребенка Сталиным, передает «Волгоград News».

В областном управлении ЗАГС журналистам рассказали, что за 14 лет, в течение которых ведется учет редких имен, они впервые столкнулись с таким именем. Чаще всего детей в 2016 году детей называли Мариями и Артемами.

Между тем, как отмечает издание «Горком», с начала года в регионе были зарегистрированы имена новорожденных Рафаэль, Каспер, Леонардо, Князь, Граф, Адам, Пересвет, Лукас, Ярополк, Юнус и Цезарь-Антуан.

Среди девочек самыми необычными стали Мадонна, Афина, Хрусталина, Гертруда, Аурелия, Луиза, Жасмин и Асенефа.

В конце августа семья из Владимирской области решила поменять имя своему сыну с Расула на Путин. 1 июня египетский журналист и переводчик Моамен Мухтар назвал своего сына Путиным. Ранее, в апреле, семья из Липецка назвала ребенка в честь футболиста «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.