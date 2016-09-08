Столтенберг обосновал появление батальонов НАТО в Прибалтике и Польше

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что размещение батальонов НАТО в прибалтийских республиках и Польше напрямую связано с «военными устремлениями» России, передает «Интерфакс».

По словам Столтенберга, РФ проявляет «желание использовать силу в отношении соседей», поэтому НАТО якобы вынуждено было отреагировать на это размещение четырех батальонов в странах Балтии и Польше.

Такое заявление генсек альянса сделал на международной конференции в Тбилиси, добавив, что понимает желание Грузии стать членом НАТО. «Когда ты маленькая страна, а с тобой граничит большой сосед, для безопасности необходима платформа и ты желаешь стать членом коллективной безопасности альянса», — предположил Столтенберг.

Он также заверил грузин, что Североатлантический альянс никогда не признает независимость «оккупированных грузинских территорий» (речь идет о частично признанных республиках Абхазии и Южной Осетии).

Напомним, НАТО решило направить в прибалтийские республики и Польшу дополнительный военный контингент: в Латвию — канадский, в Литву — немецкий, в Эстонию — британский, а в Польшу — американский.